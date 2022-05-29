Киев хочет оставить Донбасс без воды: Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о возможном подрыве ВСУ дамбы водохранилища на Райгородке

Райгородок находится на реке Казенный Торец, близ впадения ее в Северский Донец, где начинается канал Северский Донец-Донбасс. Фото: Скрин Яндекс-карты

Сегодня, 29 мая, глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о возможном подрыве ВСУ дамбы водохранилища на Райгородке под Славянском.

- На плотине в Райгородке начал падать уровень водохранилища. По неподтвержденным данным, ВСУ подорвали один из щитов дамбы, - написал в своем телеграм-канале Приходько.

Отметим, посёлок городского типа Райгородок находится в Славянском районе, расположен к северо-востоку от Славянска, на реке Казённый Торец, близ впадения её в Северский Донец. Здесь начинается канал Северский Донец-Донбасс, от работы которого зависит водоснабжение всего региона.

Диверсия украинских боевиков, если она достигнет своей цели, может привести к большим экологическим и гуманитарным последствиям.

Пример Мариуполя, Волновахи, Рубежного, Попасной лишний раз доказывает, что президент Зеленский хочет превратить Донбасс в выжженную землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

​Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко: Первоочередные для нас задачи — накормить, напоить и обеспечить медицинским обслуживанием наших жителей. Не допустить гуманитарную катастрофу

В освобожденных городах и селах ДНР начали работать местные администрации (подробнее)