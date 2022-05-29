Киев хочет оставить Донбасс без воды: Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о возможном подрыве ВСУ дамбы водохранилища на Райгородке

Райгородок находится на реке Казенный Торец, близ впадения ее в Северский Донец, где начинается канал Северский Донец-Донбасс. Фото: Скрин Яндекс-карты
Сегодня, 29 мая, глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о возможном подрыве ВСУ дамбы водохранилища на Райгородке под Славянском.
- На плотине в Райгородке начал падать уровень водохранилища. По неподтвержденным данным, ВСУ подорвали один из щитов дамбы, - написал в своем телеграм-канале Приходько.
Отметим, посёлок городского типа Райгородок находится в Славянском районе, расположен к северо-востоку от Славянска, на реке Казённый Торец, близ впадения её в Северский Донец. Здесь начинается канал Северский Донец-Донбасс, от работы которого зависит водоснабжение всего региона.
Диверсия украинских боевиков, если она достигнет своей цели, может привести к большим экологическим и гуманитарным последствиям.
Пример Мариуполя, Волновахи, Рубежного, Попасной лишний раз доказывает, что президент Зеленский хочет превратить Донбасс в выжженную землю.
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