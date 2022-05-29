Вступительная кампания в ДНР 2022: Академия МВД приглашает абитуриентов

Академия приглашает абитуриентов. Фото: МВД ДНР

Вступительная кампания в ДНР 2022 не за горами. ЦОС МВД ДНР сообщил, что необходимо для поступления в Академию Министерства внутренних дел Республики им. Дзержинского.

Обучение курсантов на факультетах криминальной полиции, полиции общественной безопасности, следственно-криминалистическом факультете, военном факультете внутренних войск осуществляется исключительно за счет средств бюджета Донецкой Народной Республики.

Срок обучения по очной форме составляет 5 лет, по окончании обучения курсантам выдается диплом специалиста и присваивается квалификация «юрист».

- Для поступления на указанные факультеты абитуриентам необходимо в срок до 20 июня 2022 года обратиться в отдел кадров районного отдела полиции по месту жительства для формирования личного дела. Для абитуриентов, желающих поступить на военный факультет внутренних войск, необходимо обратиться в тот же срок в отдел кадров Командования внутренних войск по адресу: Донецк, ул. Восточная 6а, - говорится в сообщении.

Отметим, что специальный факультет юридического образования осуществляет подготовку специалистов гражданско-правового профиля исключительно за счет средств физических и юридических лиц. Детальную информацию о поступлении можно получить на сайте Академии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в Ленинском районе при обстреле ВСУ погибла женщина

Украинские боевики стали наносить артудары по районам, которые раньше не были прифронтовыми (подробнее)