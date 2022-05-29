Американские гаубицы снова бьют по Донецку: 155-миллиметровые снаряды разорвались в районе автокольца на Мотеле

Последствия обстрела Мотеля. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 29 мая вечером, украинские боевики снова атаковали Калининский район Донецка. Зафиксированы прилеты крупнокалиберных снарядов в районе автомобильного кольца на Мотеле. Это восточные ворота столицы ДНР. В результате обстрела загорелся мебельный склад.

- И вновь украинские боевики применили артиллерию калибром 155-мм. Соответствующие снаряды используются переданными Киеву из США гаубицами M777, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что артиллерия была получена боевиками без цифровых средств управления огнем, что затрудняет точное наведение гаубиц.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин выехал на место обстрела.

Последствия обстрела Мотеля. Фото: ТГ Кулемзин

Напомним, что сегодня ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка – Калининский и Буденовский - из крупнокалиберной артиллерии. В результате на Буденновской площади были ранены трое жителей, а на проспекте Павших Коммунаров – женщина.

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