Число раненых в результате обстрела Макеевки украинскими боевиками достигло шести

Число раненых в Макеевке достигло шести Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По оперативной линии Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о ранении мирного жителя – 40-летнего мужчины в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Червоногвардейского района Макеевки.

- Мужчины 1982 года рождения получил ранение на улице Антропова, 17 (кабельный завод) в Макеевке, - говорится в сообщении СЦКК.

Пострадавшего с тяжелыми ранениями госпитализировали в медицинское учреждение. Горит кабельный завод. Потушить его – непростая задача для пожарных. Возгорание повышенной сложности.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате артудара ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки сгорел в машине мирный житель. Неподалеку находилась женщина – ее ранило. Всего на текущий момент в Макеевке ранения получили шесть человек.

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