В Донецке в Ленинском районе при обстреле ВСУ погибла женщина

Ленинский район. Дом, в котором погибла мирная жительница. Фото: Телеграм-канал Алексея Кулемзина

В Донецке в Ленинском районе в результате обстрела украинскими боевиками погибла 63-летняя женщина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В Ленинском районе в результате прямого попадания в жилой дом на улице Левобережной, 107 погибла мирная жительница 1959 года рождения, - сообщил Алексей Кулемзин.

Ранее сегодня сообщалось, что в Буденновском районе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранены три человека. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Буденновском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирных жилой дом на улице Октября, 20. Повреждено остекление окон и балконы. Среди пострадавших - девочка 16 лет.

Еще раньше сегодня же от украинских обстрелов в Донецкой Народной Республике погибли трое мирных жителей, еще десять - ранены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР назвали украинских военных, виновных во вчерашнем обстреле Макеевки

В СЦКК указали и на населенный пункт, откуда велся обстрел (подробнее)