Украинский снаряд попал в многоэтажку на площади Буденного в Донецке, возможно, пострадали жители

На площади Буденного украинская ракета попала в дом на уровне пятого этажа. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 29 мая жители относительно спокойных Будённовского и Калининского районов Донецка оказались под огнем украинских боевиков.

Очевидцы рассказывают, что в районе 18 часов вечера услышали несколько очень громких хлопков, как будто отработала ПВО.

Спустя время стало известно о попадании ракеты или снаряда в многоэтажку на площади Буденного. По предварительной информации, есть пострадавшие. На место происшествия выехали пожарные машины и «скорая помощь»

- Будённовский и Калининский районы под огнём ВСУ. Зафиксированы прилёты на площадь Будённого и на улицу Капитана Ратникова. Детальная информация уточняется, - написал в своем телеграмм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По данным СЦКК в 17:55 со стороны Авдеевки по двум районам было выпущено 16 снарядов калибром 152 мм.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов ВСУ Донецка и Макеевки погибли трое жителей и десять получили ранения.

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