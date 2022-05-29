Общероссийский народный фронт привез четыре тонны продуктов для выпечки хлеба жителям освобожденного Рубежного

Анна Еременко сообщила, что ежедневно планируется выпекать по 385 буханок. Фото: УНМ ЛНР

Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) привезли в Старобельск более четырех тонн продуктов для выпечки хлеба жителям Рубежного. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Для выпечки гуманитарного хлеба мы в город Старобельск привезли свыше четырех тонн муки пшеничной, дрожжей, сахара, растительного масла, - сказала руководитель исполнительного комитета ОНФ в ЛНР Анна Еременко.

Она уточнила, что ежедневно планируется выпекать по 385 буханок.

- Неравнодушные предприниматели города Старобельска бесплатно выпекают хлеб, ОНФ предоставляет необходимые для этого продукты. Хлеб волонтерами доставляется в Рубежное, где сейчас острая необходимость в нем. Людей в Рубежном становится все больше и больше, а ни одна пекарня не работает, - рассказал один из предпринимателей Павел Харламов.

Напомним, что ранее ОНФ в ЛНР начал акцию по выпечке хлеба для беженцев, эвакуированных из зон боевых действий. А 20 мая в Луганск пришел «Поезд помощи Донбассу» - 27 вагонов с гуманитарным грузом, который собирали в 60 регионах России. Всего в рамках акции ОНФ в Донбасс направлено 2 400 тонн гуманитарной помощи, из них 1 500 тонн – в ЛНР.

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