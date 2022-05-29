В Донецке погибла молодая женщина, ранен мужчина

На улице Церетели в Куйбышевском районе Донецка повреждены два многоквартирных дома, разбит магазин «Вкус». Фото: ШТО ДНР

Сегодня, 29 мая, украинские боевики снова нанесли артудар по Куйбышевскому району столицы. В результате погибла молодая женщина, был ранен мужчина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВСУ по улице Куйбышева, д. 188 погибла женщина. В доме по улице Куйбышева, 184 ранение получил мужчина, - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что погибшая молодая женщина, 1995 года рождения, во время обстрела находилась на балконе. В это же время с ней в квартире была ее младшая сестра. Она не пострадала.

По причине опасности боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке «ДОК – Рынок» в Куйбышевском районе.

Это третий погибший житель ДНР за день.

Ранее сообщалось, что в Червоногвардейском районе Макеевки результате обстрела с позиций украинских боевиков в поселке Крупской по улице Кирпичной погибла женщина 1949 года рождения. А в поселке Восточный по улице Коккинаки загорелся автомобиль, к котором находился мирный житель 1957 года рождения. Мужчина погиб.

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