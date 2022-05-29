В Макеевке во время обстрела украинскими боевиками сгорел в автомобиле мирный житель

В «Азотном» Куйбышевского района Донецка получила ранения мирная жительница. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 29 мая, в результате артудара ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки сгорел в машине мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По уточненным данным, в поселке Восточный Червоногвардейском районе Макеевки по улице Коккинаки в результате удара ВСУ в сгоревшем автомобиле погиб мирный житель, и рядом была ранена женщина, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели 73-летней женщины в результате обстрела Макеевки. Всего в городе ранения получили пять человек.

Тем временем, стало известно об еще двоих раненых жителях Донецка. В Петровском районе ранения получил мужчина 1956 года рождения. В микрорайоне «Азотный» в Куйбышевском районе после попадания снаряда во двор по улице Никополь-Мариупольской, 12 получила ранение женщина 1959 года рождения.

Ранее сообщалось о ранении троих жителей столицы, в том числе парня 2006 года рождения. С диагнозом обширной раны шеи, осколочное ранение подключичной области пострадавший госпитализирован в РТЦ.

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