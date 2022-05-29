90 детей из постоянно обстреливаемого ВСУ Первомайска отправились на оздоровление в Краснодарский край

Сегодня автобусы с юными первомайцами выехали в Краснодарский край. Фото: АГ Первомайска

Группа из 90 юных жителей Первомайска отправилась на оздоровление в Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Там рассказали, что в рамках проекта «Счастливое лето с Россией» Министерство просвещения РФ выделило 280 путевок в ведущие детские центры Российской Федерации для юных жителей ЛНР. Решением Главы Республики Леонида Пасечника 90 путевок были переданы в прифронтовой Первомайск.

- В короткие сроки сотрудниками управления образования и общеобразовательных учреждений совместно с родителями была проведена колоссальная работа по оформлению пакетов документов на каждого ребенка. И нам остается только пожелать ребятам провести 21 день с пользой вдали от постоянных обстрелов, - сказал глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

Начальник управления образования горадминистрации Наталья Михайлова уточнила, что дети на протяжении трех недель будут отдыхать во всероссийском детском центре «Смена».

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