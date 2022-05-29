В Макеевке в результате артобстрела ВСУ ранены еще трое жителей, а в Донецке – двое, в том числе ребенок

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 29 мая в результате обстрелов ВСУ из артиллерии в столице получили ранение двое мирных жителей, в том числе ребенок. В Макеевке – еще трое раненых. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР

- В результате обстрела Донецка с позиций украинских боевиков в Петровском районе города по улице Новосадовой ранение получил ребёнок. Он доставлен в Республиканский травматологический центр, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь, - говорится в сообщении.

Также украинские боевики атаковали Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела улицы Ермолая Жукова с позиций ВСУ ранение получил мужчина. Поврежден многоквартирный дом.

В Кировском районе Макеевки по улице Растрелли повреждения получил многоквартирный дом, ранен мужчина. По улице Героев Сталинграда на территории школы №8 ранения получил ещё один мужчина. По улице Туполева у магазина «Вариант» ранена женщина.

Напомним, что в результате артобстрела в поселке Крупской в Макеевке по улице Кирпичной ранение получил мужчина, а женщина от полученных травм скончалась.

Сегодня под огнем артиллерии также оказались Горловка и Ясиноватая.

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