Защитники Донбасса за сутки уничтожили 74 украинских боевиков

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за минувшие сутки уничтожили 74 украинских националистов, а также различную боевую технику и вооружение ВСУ. Об этом сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националистов, два бронетранспортера, две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств, — сказал заместитель начальника Управления НМ Эдуард Басурин.

Он добавил, что в числе трофеев республиканцев оказались три БТР и два грузовых транспортных средства.

- В ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 32 человека личного состава; 1 танк; 8 бронетранспортеров; 6 единиц автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Также семь киевских силовиков сложили оружие и перешли на сторону Республики.

- Семь военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни, - сказал Иван Филипоненко.

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