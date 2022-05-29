В Макеевке от взрыва украинского снаряда погибла мирная жительница

Украинские боевики обстреливают жителей ДНР и их дома. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 29 мая, в Макеевке в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Также получил ранение мужчина. Об этом завили в Штабе территориально обороны ДНР.

- В результате обстрела с позиций украинских боевиков в поселке Крупской в Макеевке по улице Кирпичной ранение получил мужчина, женщина от полученных травм скончалась, — сказано в сообщении.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 10:25 со стороны Авдеевки по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.

Также с начала суток под огнем ВСУ оказались Донецк, Горловка и ее предместья. В частности, по Петровскому району было выпущено 6 ракет из БМ-27 «Ураган».

В результате обстрела Никитовского района Горловки обесточены 62 ТП. 6745 абонентов остаются без электроэнергии. В Калининском районе Горловки по улице Леванова повреждения получил многоквартирный дом и перебит газопровод.

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