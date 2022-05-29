За сутки из Мариуполя эвакуированы 255 человек, включая 13 детей

Эвакуированные жители Мариуполя сейчас находятся в пункте оказания помощи населению в Безыменном. Фото: МЧС ДНР

Власти ДНР за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя более двухсот пятидесяти мирных граждан. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

- За минувшие сутки, с 08:00 28 мая до 08:00 29 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 255 человек, включая 13 детей, - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас они находятся в пункте оказания помощи населению, развернутом силами МЧС. Всего с 5 марта с учетом последних данных из приморского города в Республику вывезли 37 589 жителей.

В дальнейшем людей вывозят в Россию, а также в более 100 пунктов размещения на территории Республики.

В МЧС ДНР сформированы списки эвакуированного населения. Консультационную помощь по поиску пропавших родственников можно получить круглосуточно по следующим телефонам:

+38 071-342-69-99;

+38 062-342-69-99;

+7 863-318-29-99.

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