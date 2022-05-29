За сутки ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов ДНР, ранены двое мирных жителей

Украинские боевики обстреливают из артиллерии дома мирных жителей. Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 239 снарядов и мин. Под огнем оказались 11 населенных пунктов, ранены двое жителей. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, минометы 120 мм.

На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, минометы 120 и 82 мм.

Под вражеским огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Петровский, и Кировский районы), Доломитное, Горловка (пос. ш-ты Калинина, Байрак, Калининский район, Никитовский район), Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка,Верхнеторецкое, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка, Васильевка.

Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц: мужчины 1936 г.р. и женщины 1982 г.р., в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке.

Повреждено 30 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Макеевке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.

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