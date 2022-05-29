Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 29 мая

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка и городке Моспино. Фото: ТГ/Кулемзин
Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, административно подчиненном ему городке Моспино. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
График подвоза питьевой воды
Буденновский район
ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 21 (с 10:00 до 12:00)
ул. Нижнекурганская, 45 (с 12:00 до 15:00)
Калининский район
пр. Мира, 66 (с 10:00 до 15:00)
Кировский район
ул. Заозерная, 42а (с 10:00 до 15:00)
ул. Лозовая, 52 (с 10:00 до 15:00)
ул. Днепровская, 46 (с 10:00 до 15:00)
ул. Куприна, 260б (с 10:00 до 12:00)
ул. Лебедева-Кумача, 5 (с 12:00 до 13:30)
ул. Вербоноля, 13 (с 14:30 до 16:00)
Куйбышевский район
ул. Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 15:00)
ул. Кольцевая, 36а (с 10:00 до 13:00)
ул. Листа, 40 (с 14:30 до 16:00)
Петровский район (с 10:00 до 16:00)
ул. Лохтина, 1
ул. Пастера
ул. Динамо
ул. Осоавиахима
Пролетарский район
ул. Низменная, 12 (с 10:00 до 11:00)
ул. Федько, 14 (с 11:00 до 13:00)
ул. Палладина, 20 (с 14:30 до 16:00)
График подвоза технической воды
Калининский район
ул. Шахтинская, 25 (с 9:00 до 12:00)
ул. Февральская, 22 (с 12:00 до 15:00)
Куйбышевский район
пр. Колхозный, 76 (с 9:00 до 11:00)
ул. Слепнева, 82 (с 11:00 до 13:00)
ул. Сомова, 24 (с 13:00 до 16:00)
ул. Алексея Толстого, 101 (с 9:00 до 15:00)
Ленинский район
ул. Малахова, 5 (с 9:00 до 15:00)
ул. Куйбышева, 10 (с 9:00 до 15:00)
ул. Волгоградская, 95 (с 12:00 до 15:00)
ул. Универсальная, 87а (с 9:00 до 12:00)
Петровский район (с 10:00 до 15:00)
ул. Ревякина
ул. Знаменская
ул. Электровозная
г. Моспино (с 9:00 до 15:00)
ул. Куйбышева, 6, 20
ул. Чехова, 36
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