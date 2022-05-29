Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 29 мая

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка и городке Моспино. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, административно подчиненном ему городке Моспино. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

График подвоза питьевой воды

Буденновский район

ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 21 (с 10:00 до 12:00)

ул. Нижнекурганская, 45 (с 12:00 до 15:00)

Калининский район

пр. Мира, 66 (с 10:00 до 15:00)

Кировский район

ул. Заозерная, 42а (с 10:00 до 15:00)

ул. Лозовая, 52 (с 10:00 до 15:00)

ул. Днепровская, 46 (с 10:00 до 15:00)

ул. Куприна, 260б (с 10:00 до 12:00)

ул. Лебедева-Кумача, 5 (с 12:00 до 13:30)

ул. Вербоноля, 13 (с 14:30 до 16:00)

Куйбышевский район

ул. Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 15:00)

ул. Кольцевая, 36а (с 10:00 до 13:00)

ул. Листа, 40 (с 14:30 до 16:00)

Петровский район (с 10:00 до 16:00)

ул. Лохтина, 1

ул. Пастера

ул. Динамо

ул. Осоавиахима

Пролетарский район

ул. Низменная, 12 (с 10:00 до 11:00)

ул. Федько, 14 (с 11:00 до 13:00)

ул. Палладина, 20 (с 14:30 до 16:00)

График подвоза технической воды

Калининский район

ул. Шахтинская, 25 (с 9:00 до 12:00)

ул. Февральская, 22 (с 12:00 до 15:00)

Куйбышевский район

пр. Колхозный, 76 (с 9:00 до 11:00)

ул. Слепнева, 82 (с 11:00 до 13:00)

ул. Сомова, 24 (с 13:00 до 16:00)

ул. Алексея Толстого, 101 (с 9:00 до 15:00)

Ленинский район

ул. Малахова, 5 (с 9:00 до 15:00)

ул. Куйбышева, 10 (с 9:00 до 15:00)

ул. Волгоградская, 95 (с 12:00 до 15:00)

ул. Универсальная, 87а (с 9:00 до 12:00)

Петровский район (с 10:00 до 15:00)

ул. Ревякина

ул. Знаменская

ул. Электровозная

г. Моспино (с 9:00 до 15:00)

ул. Куйбышева, 6, 20

ул. Чехова, 36

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