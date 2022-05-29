В ДНР утвердили порядок создания временных зон таможенного контроля на освобожденных землях

Временные таможенные зоны могут создаваться в местах перемещения товара через внешнюю границу. Фото: МДС ДНР

В ДНР утвержден порядок создания временных зон таможенного контроля на освобожденных от украинской оккупации территориях. Соответствующее постановление № 79 от 23 мая 2022 года Государственного комитета обороны ДНР опубликовано на официальном сайте Главы Республики 28 мая. С этого дня документ вступил в силу и будет действовать по 31 декабря 2022 года.

В постановлении говорится, что временные таможенные зоны могут создаваться в местах перемещения товара через внешнюю границу, в морских портах, на железнодорожных вокзалах, складах, а также на территории субъектов хозяйствования и организаций при предварительном согласовании с дирекциями.

К порядку прилагаются бланки документов о создании и ликвидации временной зоны таможенного контроля, а также бланк журнала их учета и параметры таблички, обозначающей соответствующую зону.

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