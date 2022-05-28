Еще в двух районах Мариуполя готовится запуск централизованного водоснабжения

В Мариуполь постоянно привозят питьевую и техническую воду. Фото: МЧС ДНР

В ближайшие недели централизованное водоснабжение поступит в те районы города Мариуполя, где есть техническая возможность ее принять. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии ДНР «Вода Донбасса».

- На сегодняшний день централизованное водоснабжение уже поступает на Октябрьский и Приморский районы города. Учитывая состояние поврежденной инфраструктуры, далеко не на все объекты есть возможность подать воду. Тем не менее, в Октябрьском районе города подача воды осуществлена в 132 дома жилого фонда из 145-ти, в три больницы, две школы и детский сад, — сообщили на предприятии.

Также осуществляется подача воды в 46 жилых домов и одну школу в Приморском районе Мариуполя. Работы по опрессовке и наладке системы водоснабжения Приморского района продолжаются.

В ближайшее время специалисты приступят к наполнению системы Ильичевского и Орджоникидзевского районов города. После опрессовки системы и выявления проблемных участков, воду можно будет подавать в те участки разводящих сетей, которые смогут ее принять.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР разъяснили, куда следует обращаться по вопросу восстановления жилья

Жители, утратившие свое жилье в ходе боевых действий, смогут получить новое, а разрушенные дома - отремонтировать за государственный счет (подробнее)