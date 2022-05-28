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Политика28 мая 2022 16:54

В Народной милиции ДНР рассказали об умелых действиях гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева при освобождении Мариуполя

Его группа уничтожила отделение украинских неонацистов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Эдуард Басурин рассказал об умелых действиях гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева. Фото: НМ ДНР

Эдуард Басурин рассказал об умелых действиях гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева. Фото: НМ ДНР

Сегодня, 28 мая, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об умелых действиях гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева. Его мужество и отвага в борьбе с украинскими националистами станет примером для будущих поколений.

- 23 марта в ходе зачистки только освобожденного квартала в городе Мариуполь группа под командованием старшины 2-й штурмовой роты отдельного мотострелкового батальона гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева попала в засаду националистов. Несмотря на превосходящую численность противника, благодаря решительности и умелому командованию гвардии прапорщика Ненашева Д.А., группа смогла отразить нападение и в ходе боя уничтожить более отделения живой силы противника, вынудив оставшихся националистов отступить, - рассказал подробности Басурин.

Напомним о массовом героизме защитников Республики при освобождении оккупированной ВСУ территории Донбасса.

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