В Народной милиции ДНР рассказали об умелых действиях гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева при освобождении Мариуполя

Эдуард Басурин рассказал об умелых действиях гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева. Фото: НМ ДНР

Сегодня, 28 мая, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об умелых действиях гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева. Его мужество и отвага в борьбе с украинскими националистами станет примером для будущих поколений.

- 23 марта в ходе зачистки только освобожденного квартала в городе Мариуполь группа под командованием старшины 2-й штурмовой роты отдельного мотострелкового батальона гвардии прапорщика Дмитрия Ненашева попала в засаду националистов. Несмотря на превосходящую численность противника, благодаря решительности и умелому командованию гвардии прапорщика Ненашева Д.А., группа смогла отразить нападение и в ходе боя уничтожить более отделения живой силы противника, вынудив оставшихся националистов отступить, - рассказал подробности Басурин.

Напомним о массовом героизме защитников Республики при освобождении оккупированной ВСУ территории Донбасса.

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