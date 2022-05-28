В Красном Лимане планируют начать выдачу гуманитарной помощи

В Красном Лимане начнут выдавать гуманитарную помощь после полной зачистки города. Фото: ДАН

В Красном Лимане планируют начать выдавать гуманитарную помощь с понедельника. Об этом сообщил глава администрации Енакиево Роман Храменков, в зону влияния и ответственности которого временно перешел Красный Лиман.

— Вчера мы были на окраинах Красного Лимана уже практически внутри города, сегодня его освободили, но военные проводят зачистку, — подчеркнул мэр. — Попросили нас, чтобы мы привезли гуманитарку. Вчера мы ее привезли на окраину, а в понедельник мы повезем непосредственно в центр и будем гуманитарную помощь выдавать внутри города.

Храменков также сообщил, что после завершения работы военных и получения доступа в город в Красном Лимане будет открыт центр гуманитарной помощи. Планируется также эвакуация нуждающегося населения.

Напомним, что указом Главы №243 Красный Лиман временно включен в зону влияния и ответственности администрации Енакиево. Город был взят группировкой войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ 27 мая. Об этом сообщили в Штабе территориальной бороны ДНР

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