В Енакиево из Ленинградской области едут строители, коммунальщики и медики со спецтехникой

Из Ленобласти в Енакиево доставят стройматериалы и спецтехнику, в том числе медицинскую Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Енакиево доставят гуманитарную помощь из Ленинградской области России. В конвое — строительные материал и спецтехника, в том числе медицинская. В город также прибудут специалисты различных областей: медики, строители и коммунальные работники. Об этом сообщил глава администрации Енакиево Роман Храменков.

— Из Ленобласти выехал сегодня гуманитарный конвой на Енакиево. Выехала спецтехника и специалисты разных профилей. В том числе едут медики, так называемым медицинским автопоездом, — там и флюорограф, и маммограф, и другая аппаратура. Будут все специалисты, — подчеркнул мэр.

Храменков добавил, что Ленинградская область выполняет все данные обещания относительно помощи Енакиево. Ожидается, что гуманитарный конвой со специалистами приедет в город в течение нескольких дней.

Напомним, что 9 мая стало известно о том, что Ленинградская область взяла шефство над Енакиево. Мэр заявлял, что в первую очередь восстановят детские сады и школы Углегорска, который находится в зоне ответственности Енакиево. Также планируется приобретение оргтехники для учебных заведений и различной коммунальной техники.

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