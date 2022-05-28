График подвоза питьевой воды в Донецке на 28 мая

Очереди за водой - обычное явление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будённовский район:

- ул. Генераторная, 23 (с 10:00 до 11:00);

- ул. Горностаевская, 22 (с 11:00 до 12:00);

- ул. Нижнекурганская, 23 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Нижнекурганская, 45 (с 14:30 до 16:00).

Калининский район:

- ул. Герцена, 7 (с 10:00 до 11:00);

- ул. Герцена, 25 (с 11:00 до 12:00);

- ул. Герцена, 53а (с 12:00 до 13:00);

- ул. Герцена, 73 (с 14:30 до 16:00).

Кировский район:

- ул. Заозёрная, 42а (с 10:00 до 15:00);

- ул. Иваницкого, 15 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Днепровская, 46 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Волжская, 4 (с 10:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

- ул. Героев Труда, 8 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Правды, 41 (с 14:00 до 16:00);

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Петровский район:

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Пролетарский район:

- ул. Макеевская, 7 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Конармейская, 20 (с 13:00 до 15:00).

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