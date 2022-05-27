Украинские силовики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, погибла женщина

Получившей ранения женщине было 74 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под обстрелом украинских войск сегодня оказалось село Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Там по улице Карла Маркса,10 была ранена женщина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1948 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Пантелеймоновка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщалось, что пострадавшая с минно-взрывной травмой, тяжелыми травмами нижних конечностей и осколочными ранениями была доставлена в городскую больницу № 2.

Чуть позже в СЦКК уточнили - раненая женщина скончалась в больнице.

Также поступила информация о повреждениях поселка по следующим адресам: улица Тарасенко, 1, 3, 4, 6 - частные жилые дома; улица Сердюкова, 3 - поврежден газопровод.

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