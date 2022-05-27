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Общество27 мая 2022 16:04

В ДНР формируют список первоочередных объектов по восстановлению в Мариуполе

Специалисты Минстроя Республики совместно с коллегами из РФ осматривают поврежденную инфраструктуру города
Ирина ДМИТРИЕВА
Учет разрушенных в результате боевых действий объектов жилищного фонда ведет администрация города Мариуполя

Учет разрушенных в результате боевых действий объектов жилищного фонда ведет администрация города Мариуполя

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике начали формировать список объектов Мариуполя, нуждающихся в восстановлении в первую очередь. Об этом сообщил руководитель отдела строительства, реконструкции и восстановления объектов Минстроя ДНР Сергей Фенюшин.

Он отметил, что сейчас совместно со специалистами из РФ сотрудники министерства осматривают поврежденную инфраструктуру города.

- Сейчас мы на стадии формирования перечня первоочередных объектов по восстановлению. На сегодняшний день проведено визуальное обследование 421 объекта города: 359 многоквартирных жилых домов и 62 объекта соцсферы, - пояснил чиновник.

По словам Фенюшина, 47 многоэтажек Мариуполя полностью разрушены и требуют новой постройки, более чем в 1500 домах повреждены несущие конструкции. Разная степень повреждений наблюдается также в 33 объектах соцсферы - это детские сады, школы и прочее. Их планируют восстановить до начала нового учебного года.

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