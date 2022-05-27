При обстреле Макеевки в ДНР получила ранения женщина

Пострадавшей 80 лет

По оперативной линии представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о ранении женщины 1942 года рождения в Макеевке. Сообщается, что мирная жительница пострадала вследствие обстрела со стороны украинских силовиков.

Наблюдатели также зафиксировали повреждения в городе по следующим адресам: улица Щорса, 1 - там расположено коммунальное предприятие «Коммунтранс»; улица Панфилова, 10 - сообщается о возгорании на территории частного жилого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища, от которого зависит водоснабжение города Донецка и прилегающих к нему районов. В результате удара по объекту жизнеобеспечения был ранен работник фильтровальной станции. По данным СЦКК ДНР, пострадавший мужчина 1968 года рождения.

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