В ДНР планируют восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя

Донецкий аэропорт стал для дончан символом стойкости и новой вехой истории - здесь проходило самое протяженное сражение войны
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Как только полеты над территорией Донецкой Народной Республики станут безопасными, специалисты займутся восстановлением аэропортов в Донецке и Мариуполе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости Глава Республики Денис Пушилин.
По словам руководителя государства, назвать точную дату пока проблематично, ввиду того, что сейчас первоочередной задачей является выход на конституционные границы Республики.
- А это все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее, - пояснил он.
При этом Глава ДНР подтвердил, что вопрос актуальный и будет рассматриваться властями после полного окончания боевых действий.
- В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны. Да, точно нужны, - подчеркнул он.
Напомним, Донецкий аэропорт стал для дончан символом стойкости и новой вехой истории. Здесь проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе - длилось оно 242 дня.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Как начинались бои за донецкий аэропорт
26 мая из донецкого аэропорта улетел последний самолет… после начались бои (подробнее)