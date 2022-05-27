В ДНР планируют восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя

Донецкий аэропорт стал для дончан символом стойкости и новой вехой истории - здесь проходило самое протяженное сражение войны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как только полеты над территорией Донецкой Народной Республики станут безопасными, специалисты займутся восстановлением аэропортов в Донецке и Мариуполе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости Глава Республики Денис Пушилин.

По словам руководителя государства, назвать точную дату пока проблематично, ввиду того, что сейчас первоочередной задачей является выход на конституционные границы Республики.

- А это все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее, - пояснил он.

При этом Глава ДНР подтвердил, что вопрос актуальный и будет рассматриваться властями после полного окончания боевых действий.

- В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны. Да, точно нужны, - подчеркнул он.

Напомним, Донецкий аэропорт стал для дончан символом стойкости и новой вехой истории. Здесь проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе - длилось оно 242 дня.

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