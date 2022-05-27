В результате обстрела Петровского района Донецка ранена 68-летняя жительница

Петровский район Донецка находится в прифронтовой зоне и постоянно подвергается обстрелам ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин
В Донецке ранена мирная жительница. Сообщается, что женщина пострадала при обстреле Петровского района столицы. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1954 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района города Донецка по адресу: улица Кастуся Калиновского, 9, - проинформировали в СЦКК.
Уточняется, что пострадавшая с минно-взрывной травмой, переломом и осколочными ранениями была доставлена в городскую больницу № 14.
Напомним, ранее сообщалось, что от обстрела ВСУ пострадал житель Горловки. Его состояние оценивают, как тяжелое. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу № 2.
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