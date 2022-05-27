За сутки боев в Донбассе союзные силы уничтожили почти сотню украинских боевиков

Освободительный марш продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ходе боев на Донбассе украинские войска лишились почти сотни своих силовиков. Об этом сообщили в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской Народных Республик.

Там заявили, что противник продолжает нести серьезные потери в живой силе и технике.

- За сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, пять кочующих 120-миллиметровых минометов, два танка и две бронемашины, - проинформировал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также добавил, что в качестве трофеев военнослужащие Республики захватили две БМП, одну 122-миллиметровую артиллерийскую гаубицу Д-30, одну зенитную установку ЗУ-23-2 и грузовик.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР были уничтожены более 20 украинских военных.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 24 человека личного состава, 4 бронетранспортера, 2 танка, 7 единиц автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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