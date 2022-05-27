В одном из поселков Горловки ранен мирный житель

Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу № 2 Фото: Олег УКЛАДОВ

По оперативной линии представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о ранении мирного жителя 1958 года рождения, проживающего в поселке Байрак Калининского района Горловки по улице Маркина, 69.

Уточняется, что мужчина пострадал в результате обстрела города со стороны ВСУ. Его состояние оценивают, как тяжелое.

- Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу № 2, - проинформировали наблюдатели.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрела микрорайона «Солнечный» в Горловке была повреждена высоковольтная линия 110 кВ, вследствие чего оказались обесточенными 28 трансформаторных подстанций.

- Без энергоснабжения остаются 2690 абонентов, - заявили в СЦКК.

Напомним, вчера украинские войска атаковали Горловку из «Урагана», в городе были ранены трое жителей. Одного из мужчин госпитализировали в больницу в состоянии травматического шока. Пострадавший лишился стопы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Мариуполе погиб 12-летний ребенок от детонации снаряда на школьном дворе

Трагедия произошла на улице Днестровской (подробнее)