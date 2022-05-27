Киевские силовики за сутки выпустили по территории ЛНР более 50 боеприпасов

От обстрела ВСУ пострадала женщина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики дважды. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенным пунктам Первомайск и Молодежное, - проинформировали там.

Уточняется, что в направлении Республики были выпущены более 50 боеприпасов. О видах использованного противником вооружения сообщили также в оборонном ведомстве ЛНР.

- Вооруженные формирования Украины выпустили 52 снаряда из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов калибра 82 миллиметра, - заявил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске при обстреле ВСУ была ранена женщина. После оказания первой медицинской помощи пострадавшую доставили в больницу.

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