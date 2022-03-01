«Они же в бешенстве были»: Житель Станицы Луганской рассказал, как украинские военные при отступлении обстреливали поселок

Житель Станицы Луганской рассказал, как украинские военные при отступлении обстреливали поселок. Фото: ЛИЦ

Украинские силовики при отступлении из поселка Станица Луганская были в бешенстве и обстреливали местное население. Об этом журналистам ЛИЦ рассказал житель освобожденного жилмассива Новая Кондрашевка, входящего в состав Станицы. Он сообщил, что в результате авиаудара ВСУ 2 июля 2014 года был разрушен его дом. Восстановление жилья заняло четыре года. - Для меня лично киевская власть с того момента - они убийцы. В тот момент, когда авиаудар был, здесь не было ополченцев, - продолжил мужчина. Он поведал, как сейчас киевские силовики, осознавая поражение, обстреливали жилые районы. - Они же в бешенстве были. В одном краю Станицы станут и вечерком из миномета ведут огонь по другой улице. За последние дни четыре-пять домов сожгли таким образом. Так же, как и тот садик. Там чистая постановка. Думаю, там все пробурили, снаряд положили. Это мое мнение. Я как инженер-строитель так считаю, - рассказал мужчина.

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