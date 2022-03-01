В ДНР заявили, что радиационный фон в Республике находится в пределах нормы

Жители Донбасса беспокоят не только военные действия, но также их последствия. Взрывы снарядов, мин, фосфорных бомб и обстрелы стратегических объектов породили немало вопросов об уровне радиации в Республике. Как заверили в Министерстве здравоохранения ДНР, аномальных повышений уровня радиационного фона в населенных пунктах зафиксировано не было. Качество питьевой воды, атмосферного воздуха и мощность гамма-излучения соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки специалисты исследовали 19 проб питьевой воды и отклонений не выявили. Также на территории ДНР работают пять стационарных постов, где сотрудники регулярно берут пробы атмосферного воздуха.

- Отклонений от предельно допустимой концентрации химических элементов и их соединений в воздухе не установлено, - подчеркнули в Минздраве.

Там отметили также, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в опорных контрольных пунктах по Республике соответствует естественному фону. По результатам, полученным санитарной службой, она составляет от 0,07 до 0,13 мкЗв/ч.

Читайте также

Жители Донбасса встречают освободителей со слезами на глазах

А украинские военные, оставляя позиции, открывают хаотичный огонь по мирным жителям (подробнее)