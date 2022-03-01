- Сегодня, 1 марта, в 10:10 утра украинские националисты расстреляли выходящих из Волновахи с белым флагом мирных жителей. Подробности уточняются, - говорится в сообщении. Тем временем, Вооруженные Силы РФ совместно с Народной милицией ДНР организуют два гуманитарных коридора для жителей Мариуполя. Город можно покинуть до 2 марта 2022 г. по одному из двух маршрутов. - Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации: в западном направлении: МАРИУПОЛЬ - МАНГУШ. в восточном направлении: МАРИУПОЛЬ - БЕЗЫМЕННОЕ. - Обращаем внимание, что Российская Федерация готова к приему и размещению граждан города, - заявили в НМ ДНР.

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