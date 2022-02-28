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Политика28 февраля 2022 5:34

ВСУ обстреляли освобожденный город Счастье в ЛНР

Украинские боевики повредили дома мирных жителей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ обстреляли освобожденный город Счастье в ЛНР. Фото: штаб «ООС»

ВСУ обстреляли освобожденный город Счастье в ЛНР. Фото: штаб «ООС»

ВСУ обстреляли в перешедшем под контроль ЛНР Счастье дома мирных жителей, в которых не находились военнослужащие Республики, ЛИЦ сообщает свидетельства очевидцев.

- Я восемь лет ждал освобождения города от киевских силовиков, и таких, как я, очень много здесь. Нам эти фашисты поперек горла стали. Они запрещали нам русский язык, говорить на русском языке, телевидение все позакрывали, российское все позакрывали: они у нас спрашивали? Нет! Донбасс восстал почему? Потому что мы не согласились с государственным переворотом в 2014 году, а этого в Киеве не поняли. Но теперь пусть поймет вся Украина, и пусть они узнают то, что мы узнали здесь: и Луганск, и Первомайск, который разбили, и в четверг, 24-го февраля, как долбили нас в Счастье со всех сторон, не кто-нибудь, а захисники долбаные, - расказал житель Счастья.

Он уточнил, что киевские силовики стреляли со стороны села Старый Айдар.

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