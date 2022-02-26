Трое украинских военнослужащих перешли на сторону НМ ЛНР

Трое военнослужащих 57 бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

- Три военнослужащих 57-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщали, что на сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 17 военнослужащих ВСУ, которые сложили оружие.

Тем временем в Республиках Донбасса организовали горячие линии, позвонив по которым жены и матери сдавшихся военнослужащих могут узнать о состоянии их здоровья и получить возможность связи.

Отмечается, что украинским военнослужащим, находящимся на территории Республик, оказана необходимая медицинская помощь, все они содержатся согласно норм международного права.

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