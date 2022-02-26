Трое украинских военнослужащих перешли на сторону НМ ЛНР

Трое военнослужащих 57 бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
- Три военнослужащих 57-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.
Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщали, что на сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 17 военнослужащих ВСУ, которые сложили оружие.
Тем временем в Республиках Донбасса организовали горячие линии, позвонив по которым жены и матери сдавшихся военнослужащих могут узнать о состоянии их здоровья и получить возможность связи.
Отмечается, что украинским военнослужащим, находящимся на территории Республик, оказана необходимая медицинская помощь, все они содержатся согласно норм международного права.
Читайте также
В ЛНР запустили «горячую линию» для родственников сложивших оружие бойцов ВСУ
Она начала работать при омбудсмене Республики (подробнее)
Читайте также
«Горячие» линии Омбудсмена ДНР принимают звонки от матерей и жен военных ВСУ, перешедших на сторону Республики
Дарья Морозова открыла каналы обратной связи для родственников сложивших оружие военных ВСУ (подробнее)