Донецк содрогнулся от мощного взрыва

В районе 20.45 - 20.47 раздался мощный взрыв. Его услышали жители всех районов Донецка и окраины Макеевки.

Тем временем ситуация остается напряженной. Вооруженные формирования Украины продолжают ожесточенные обстрелы мирных жителей. Только за прошедшие сутки, по данным Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики, семь граждан получили ранения, трое погибли. Повреждены 16 жилых домов, 14 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средства. Без электроэнергии более 1500 абонентов.

За девять дней нового витка эскалации, в ДНР, в результате обстрелов ВСУ погибло 9 мирных жителей, 20 – получили ранения, сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Отметим, что операции по освобождению территории Республики продолжается с успехом. Соединения и части ДНР - до 25 километров и вышли к Волновахе.

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