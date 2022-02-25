Глава ДНР пообещал, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям

Денис Пушилин рассказал, что ждет сдавшихся в плен солдат ВСУ. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям.

- Ситуация меняется, ряд военнослужащих – не националистов, понимают бесперспективность сопротивления, желают остаться живыми и вернуться к своим семьям. Они складывают оружие, – сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что пленные проверяются на наличие коронавирусной инфекции, обеспечиваются питанием и всем необходимым. Им оказывается медицинская поддержка.

- После того как они подписывают согласие не принимать участие в боевых действиях, для них на этом война заканчивается. Дальше они уже после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям – это наши обязательства, – отметил Глава ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что данные обязательства не распространяются на националистов из террористических батальонов.

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