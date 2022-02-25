В ДНР не работают 17 котельных

Из 1116 котельных в Республике в работе находится 1099. Фото: Минстрой ДНР

В условиях военной обстановки и в связи с интенсивными обстрелами городов и сел Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины работа объектов сферы теплоснабжения проходит в напряженном режиме. Об этом сегодня сообщил врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский.

- Из 1 116 котельных в работе находится 1 099. Имеют место локальные аварии и случаи безрассудного отношения жителей к пользованию коммунальными системами, в ряде случаев зафиксирован слив технической воды из системы теплоснабжения, - рассказал Владимир Ярошевский.

Остальные котельные работают согласно рабочему графику и подают тепло потребителям.

- Сейчас коммунальные службы и предприятия работают в усиленном режиме. Аварийные ситуации устраняются крайне ограниченным количеством специалистов, нагрузка на коммунальную сферу значительно возросла. Я убедительно прошу отнестись ответственно к системе пользования услугами жилищно-коммунального хозяйства и не создавать дополнительных проблем работникам отрасли, - обратился к жителям руководитель ведомства.

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