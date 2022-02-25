Докучаевск и Еленовка уже неделю без воды

В Донецке перебои с водой в Киевском, Ленинском и Куйбышевском районах, в Петровском и Кировском – ее совсем нет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В условиях военной обстановки и в связи с интенсивными обстрелами городов и сел Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины работа объектов сферы водоснабжения проходит в напряженном режиме. Об этом сегодня сообщил врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский.

- Согласно оперативным данным, из-за артобстрелов со стороны ВСУ уже неделю без водоснабжения остаются Докучаевск и Еленовка. Подвоз воды жителям осуществляется, - сообщил Владимир Ярошевский.

Также в результате обстрелов Донецка без водоснабжения находится Петровский и Кировский районы, а также сокращена подача воды до 20% на Киевский, Ленинский и Куйбышевский районы.

Ремонтные работы планируют проводить сегодня, главное обеспечить работникам коммунальных служб безопасность. Остальные объекты водоснабжения работают в штатном режиме.

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