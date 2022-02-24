Военнослужащие ЛНР сбили украинский беспилотник возле шахты «Белореченская»

Силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Фото: УНМ ДНР

Сегодня, 24 февраля, военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ возле шахты «Белореченская». Об этом сообщила пресс-служба НМ ЛНР.

- Силами ПВО был сбит БПЛА ВСУ вблизи шахты «Белореченская», - говорится в сообщении.

Шахта «Белореченская» - одно из крупнейших предприятий угольной отрасли Луганщины. Расположена возле поселка Белореченский Лутугинского района.

Ранее НМ ЛНР были уничтожены два фронтовых бомбардировщика Су-24, беспилотник Bayraktar TB2 и один БПЛА типа «Крыло».

В результате атак Народной милиции поражено 72 военных объекта противника, два танка, восемь БМП, два БТР, девять автомобилей, три минометных взвода и до двух рот личного состава.

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Сообщается, что после завершения боевых действий они будут отпущены домой (подробнее)