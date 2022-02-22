Изменений режима комендантского часа в ЛНР не будет

На территории Луганской Народной Республики действует режим комендантского часа Фото: Николай Литвинов

Изменять режим комендантского часа в Луганской Народной Республике не планируют. Об этом заявил Луганскому информцентру руководитель государства Леонид Пасечник.

- В Республике не планируется изменения времени комендантского часа, он будет действовать в прежнем режиме - с 23.00 до 04.00. Настоятельно прошу наших граждан не паниковать и не верить слухам, тиражируемым в соцсетях, а руководствоваться официальными источниками информации, - подчеркнул Глава ЛНР.

Напомним, Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ планируют осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но и организовать глубокий прорыв вглубь территории Республики. В сложившейся ситуации он поручил руководителям территорий обеспечить организованную эвакуацию населения и заверил, что Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР.

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