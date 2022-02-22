Денис Пушилин: В конституциях ДНР и ЛНР границы в рамках Донецкой и Луганской областей

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Границы Донецкой и Луганской Народных Республик прописаны в конституциях государств – в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24»

- Я могу пока сказать об этом коротко. В конституции Донецкой Народной Республики, в конституции Луганской Народной Республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время, - заявил Денис Владимирович.

Официальных заявлений, в каких границах действует признание ДНР и ЛНР Российской Федерацией на данный момент не поступало.

Напомним, 21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, также с ДНР и ЛНР был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Сегодня эти договоры были ратифицированы.

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