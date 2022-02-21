Иван Приходько сообщил о возобновлении движения по трассе Горловка-Ясиноватая. Фото: ДАН

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Телеграм канале написал о возобновлении движения по трассе Горловка – Ясиноватая.

- Трасса Горловка – Ясиноватая открыта для движения, - написал градоначальник.

Ранее, в Донецкой Народной Республике в связи с обстрелом была перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая.

Напомним, вечером украинским обстрелом были повреждены жилые дома и одна из школ Горловки.

- Ж/м Строитель. Ул. Казарцева, 9 - возле дома прилет. Рядом находится 47 школа. Пострадало остекление школы, - написал мэр.

Украина усилила обстрелы Донбасса 17 февраля. Ежедневно по территории ДНР и ЛНР летят сотни и сотни снарядов. Киев предпринимает провокации и активизирует диверсионную деятельность.

Сегодня Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Президенту РФ с просьбой признать территории Республик Донбасса в качестве суверенных и независимых государств.

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