Куда в Донецке звонить по вопросам эвакуации жителей на территорию России

В Республике проводится эвакуация мирных жителей на территорию России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 21 февраля, глава администрации столицы Алексей Кулемзин сообщил контактные телефоны в районах Донецка, по которым можно звонить по вопросам эвакуации жителей на территорию России.

Номера телефонов по вопросам эвакуации жителей города:

Будённовский район: (062) 338-30-33; (062) 338-20-66; (062) 338-19-60; 071 308-45-86.

Ворошиловский район: (062) 337-02-44; 071 308-45-87.

Калининский район: (062) 294-43-90; 071 308-45-88.

Киевский район: (062) 305-62-33; 071 308-45-89.

Кировский район: (062) 277-15-11; (062) 277-29-33.

Куйбышевский район: (062) 253-90-05; 071 308-45-90.

Ленинский район: (062) 314-14-91; 071 301-52-36; 071 371-05-71.

Петровский район: (062) 313-60-48; 071 305-95-60; 071 419-21-34.

Пролетарский район: (062) 316-10-33; (062) 340-22-23; 071 308-45-93.

Напомним, что по решению Главы ДНР Дениса Пушилина в Республике проводится эвакуация мирных жителей на территорию России.

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Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин (подробнее)