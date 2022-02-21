В ЛНР сообщили телефоны горячих линий в регионах России для эвакуированных жителей Республики

Десятки тысяч жителей республик Донбасса уже выехали в Россию. Фото: АГ Луганска

Министерство иностранных дел ЛНР сообщило номера телефонов горячих линий для эвакуированных в Россию жителей Республики.

Телефоны горячих линий в регионах Российской Федерации:

• Ростовская область: +7(863) 234 00 99

• Курская область: +7 (4712) 51 00 22

• Воронежская область: +7 (473) 269 81 69

• Белгородская область: +7 (4722) 39 99 99

• Орловская область: +7 (4862) 76 17 78

• Московская область: +7 (498) 505 41 70

• Брянская область: +7 (4832) 44 30 00

• Липецкая область: +7 (742) 22 88 60

• Рязанская область: +7 (4912) 21 63 04

• Пензенская область: +7 (8412) 681 112

• Саратовская область: +7 (845) 262 99 99

• Самарская область: +7 (846) 337 72 82

• Волгоградская область: +7 (4442) 79 99 99

• Республика Мордовия: +7 (8342) 28 31 31

• Чувашская Республика: +7 (8352) 39 99 99

• Республика Татарстан: +7 (843) 288 46 96

• Республика Башкортостан: +7 (347) 222 87 89

• Челябинская область: +7 (351) 239 71 05

• Нижегородская область: +7 (831) 439 99 99

• Ульяновская область: +7 (8422) 39 99 99

• Оренбургская область: +7 (3532) 308 999

• Кировская область: +7 (8332) 64 21 77

• Удмуртская Республика: +7 (3412) 51 99 99

• Кабардино-Балкарская Республика: +7 (8662) 39 99 99

• Республика Марий-Эл: +7 (8362) 69 02 63

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