Пропуск жителей республик Донбасса в Россию осуществляется только в режиме въезда

В ЛНР «Изварино» является наиболее загруженным пунктом пропуска, как и «Успенка» в ДНР. Фото: ГТК ЛНР

В пограничном управлении ФСБ России сообщили, что пропуск жителей ДНР и ЛНР через границу в Ростовской области осуществляется только в режиме въезда в РФ. Также погранслужба ФСБ порекомендовала тем жителям ДНР, кто едет своим транспортом, пересекать границу через Новоазовск (Весело-Вознесенка) и Мариновку (Куйбышево).

А в ЛНР Государственный таможенный комитет (ГТК) рекомендовал пересекать границу через международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) «Червонопартизанск» и «Должанский».

- На сегодняшний день наиболее загруженным пунктом пропуска на границе с Российской Федерацией является МАПП «Изварино», - говорится в сообщении пресс-центра ГТК ЛНР.

В ГТК обратили внимание на то, что онлайн-сервис «О состоянии очереди в пункты пропуска» временно не работает в связи с перебоями в работе официального сайта ГТК ЛНР из-за участивших хакерских атак.

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