Энергетики ДНР восстанавливают электроснабжение в обесточенных после обстрелов поселках

Электроэнергия уже возвращена 242 бытовым абонентам. Фото: mintek-dnr.ru

Энергетики Донецкой Народной Республики оперативно вернули свет в дома жителей поселков Красный Партизан и частично Верхнеторецкого. Оба населенных пункта располагаются к югу от Горловки, которая сегодня подверглась массированным обстрелам со стороны ВСУ. Об сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- В 10.55 в населенные пункты было подано напряжение по резервной линии, электроэнергия возвращена 242-м бытовым абонентам, в школу, детский сад и котельную. 196 потребителей пока остаются без света, - отчитались в ведомстве.

Там также уточнили, что энергоснабжение Красного Партизана удалось восстановить полностью, а вот в Верхнеторецком без него еще остаются три улицы - Фабричная, Красная и Степная.

Отметим, что ранее в министерстве сообщили об обесточивании ряда населенных пунктов Республики вследствие украинских обстрелов. Также огнем ВСУ была повреждена трансформаторная подстанция в Горловке.

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