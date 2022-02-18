Возобновлено движение по трассе Донецк – Ясиноватая – Горловка. Об это сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для проезда, - сообщил градоначальник.

Утром 18 февраля трасса Ясиноватая – Горловка была перекрыта из-за обстрелов. Под огнем находились два поселка – Пантелеймоновка и Красный Партизан. В связи с этим было принято решение не подвергать людей опасности и перекрыть трассу для проезжающих через этот участок дороги машин.

Напомним, украинские военные снова применили тяжелую артиллерию и противотанковые комплексы при обстрелах Донецкой Народной Республики. Утром под их прицел попали окраины Докучаевска, Горловки и села, расположенные на юге ДНР.

Тем временем в СЦКК назвали самые «горячие точки» Донбасса. Одной из них стал участок разведения сил и средств «Петровское - Богдановка».

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