Украинская армия за сутки трижды обстреляла территорию республик Донбасса, погиб защитник ЛНР

В результате снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Фото: МОУ

За истекшие сутки, 15 февраля, украинские военные трижды открывали огонь по территории республик Донбасса. Во время одного из обстрелов погиб защитник ЛНР.

В 19:02 ВСУ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов район села Заиченко на юге ДНР. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Огонь велся со стороны подконтрольного войскам Киева села Водяное к востоку от Мариуполя. Произведено три выстрела.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

На территории ЛНР дважды под огонь из стрелкового оружия попадал поселок Голубовское. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

В результате снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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