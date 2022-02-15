В Донбассе отмечают 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 1989 года вывод стотысячного контингента завершился. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всех воинов, которые выполняли свой служебный долг за пределами страны, с 33-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

Он напомнил, что 15 февраля последняя колонна советских воинов покинула территорию Афгана. Поблагодарив ветеранов той войны за мужество и стойкость, Глава ДНР отметил, что многие из них и сегодня остаются в строю.

- Сегодня братство воинов-афганцев продолжает стоять на страже безопасности жителей Донецкой Народной Республики и ведет огромную работу в сфере патриотического воспитания молодежи, - написал Денис Пушилин на своей телеграм-странице.

Тем временем Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 15 февраля 1989 года является памятной датой не только для участников боевых действий, но и для всех жителей Республики.

- В этот день советские войска покинули территорию Афганистана и вернулись домой. Среди них и тысячи наших земляков-героев. Мы чтим интернациональный подвиг каждого из вас, - отметил он на своей странице в сети микроблогов Твиттер.

Читайте также

Глава ЛНР поздравил жителей с днем освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков

Леонид Пасечник отметил, что это особое событие в календаре памятных дат, вписанное в историю края судьбами и жизнями тысяч людей (подробнее)